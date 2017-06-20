بالفيديو.. إمام مسجد فنسبري بارك بلندن ينقذ منفذ عملية الدهس من الموت

ووصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي عرضت الفيديو، أن ما قام به محمد محمود امام مسجد فنسبري بارك، الذي يعرف باسم المسجد الكبير، شمالي لندن، بالبطل حرص على تسليم منفذ عملية الدهس، دون مكروه، وهو يخاطب غاضبين كانوا يضربون بقسوة منفذ عملية الدهس "لا تضربوه، أمسكوه وسلموه للشرطة".

وأجمع المسؤولون في بريطانية على أن الهجوم الإرهابي المعادي للإسلام، الذي استهدف المصلين، ليل الأحد الإثنين، بدهسهم أمام مسجد شمالي العاصمة لندن، هو عمل إرهابي ، واعتداء على المجتمع البريطاني كله، وليس المسلمين فقط.