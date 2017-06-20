اعتقال 4 أشخاص من عائلة منفذ محاولة الاعتداء في فرنسا

وكشف ذات المصدر، أنه خلال عملية الدهم التي قامت بها الشرطة الفرنسية لمنزل منفذ محاولة الإعتداء مساء أمس الاثنين قرب العاصمة باريس ، اعتقلت زوجته السابقة وشقيقته وزوجة شقيقه موضحة إلى أن والده أيضا أوقف رهن التحقيق عند حضوره للمنزل في المساء.

للإشارة، كان شخص يستقل سيارة اصطدام عمدا بمركبة تابعة لعناصر الدرك بشوارع الشانزيليزيه، دون تسجيل ضحايا في الحادث. بينما انفجرت سيارة المهاجم بعد الاصطدام واصيب بجروح خطيرة أردته قتيلا بعين المكان، وقد تم العثور على مسدسات وذخيرة وكلاشينكوف واسطونات غاز بحوزة منفذ العملية.