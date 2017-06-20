تركيا توقف 51 مهاجرا أجنبيا حاولوا التسلل إلى اليونان

وقال بيان صادر عن قيادة قوات الدرك التركية، إن قوات الدرك نفذت عملية مداهمة في قرية "كوجاك كوي" التابعة لقضاء "أيواجليك" بناء على بلاغ تلقته وتم خلالها توقيف 51 مهاجرا من جنسيات أجنبية. وأشار البيان إلى أن المهاجرين كانوا ينوون التوجه إلى جزيرة "ميديلي" اليونانية في بحر إيجه.

وتشهد الحدود التركية- البلغارية والتركية - اليونانية والشواطئ التركية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية وتستخدم الشرطة التركية أساليب مختلفة لمنع محاولات التسلل عبر حدودها. وتعلن السلطات التركية بين الحين والآخر عن ضبط مهاجرين يحاولون التسلل بشكل غير شرعي إلى اليونان.