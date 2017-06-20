أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا توقف 51 مهاجرا أجنبيا حاولوا التسلل إلى اليونان

نشر يوم 2017/06/20 88 0 مريم.ع تركيا توقف 51 مهاجرا أجنبيا حاولوا التسلل إلى اليونان
أوقفت السلطات التركية، أمس الاثنين، 51 مهاجرا أجنبيا في ولاية "جناق قلعة" غربي البلاد كانوا ينوون عبور الحدود باتجاه اليونان بطريقة غير شرعية.

وقال بيان صادر عن قيادة قوات الدرك التركية، إن قوات الدرك نفذت عملية  مداهمة في قرية "كوجاك كوي" التابعة لقضاء "أيواجليك" بناء على بلاغ تلقته وتم  خلالها توقيف 51 مهاجرا من جنسيات أجنبية.  وأشار البيان إلى أن المهاجرين كانوا ينوون التوجه إلى جزيرة "ميديلي" اليونانية في بحر إيجه. 

وتشهد الحدود التركية- البلغارية والتركية - اليونانية والشواطئ التركية  تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية وتستخدم الشرطة التركية أساليب مختلفة لمنع محاولات التسلل عبر حدودها. وتعلن السلطات التركية بين الحين والآخر عن ضبط مهاجرين يحاولون التسلل  بشكل غير شرعي إلى اليونان.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا