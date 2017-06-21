استقالة وزيري العدل والشؤون الأوروبية الفرنسيين

وقال بايرو في تصريح اليوم الاربعاء قررت ألا أكون جزءا من الحكومة القادمة .

كما أعلنت مارييل دوسانرنيز وزيرة الدولة للشؤون الأروبية اليوم الأربعاء، أيضا استقالتها من منصبها ومن المقرر أن ترأس الكتلة البرلمانية لحزب مودم في الجمعية الوطنية الفرنسية.

للإشارة، كانت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار قدمت استقالتها أمس الثلاثاء، على خلفية الاتهامات التي التي طالت حزبها السياسي .

وكانت الحكومة الفرنسية قد قدمت استقالتها الإثنين الماضي في خطوة رمزية إذ من المتوقع أن تعود التشكيلة الحكومية برئاسة فليب لعملها نظرا للفوز الساحق الذي حققه حزب إلى الاماما التابع للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات البرلمانية.