ماكرون يدعو في حفل إفطار للمسلمين إلى محاربة الإرهاب

وتوجه الرئيس الفرنسي بالشكر إلى مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا على إدانتهم الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في فرنسا جانفي 2015 وخلفت 239 قتيلا.

وقال ماكرون أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لم يتخلف ولا مرة واحدة ، لقد عرف كيف يجد الكلمات دون الوقوع في الفتنة.

وأكد الرئيس الفرنسي في حفل الإفطار الذي حضرة وزير الداخلية جيرار كولومب، أن السلطات العامة والسلطات الإسلامية، لديها معارك مشتركة تخوضها، مضيفا، أن المعركة ضد داعش تنظيم الإرهابي، هي معركة حازمة، مؤكدا على ضرورة ملاحقة أولئك الذين يتخدون أماكن العبادة الخاصة بهم إلى أماكن للدعوة إلى العنف والإرهاب.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا، يجب أن يخوضو معركة الفكر والإيمان في هذا المجال خاصة الأصغر منهم سنا.

للإشارة، هذه المرة الأولى منذ 10 سنوات التي يشارك فيها رئيس فرنسي في حفل الإفطار السنوي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الهيئة التي تمثل أكبر ديانة في فرنسا.