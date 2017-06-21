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مغربي وراء تفجير بروكسل

نشر يوم 2017/06/21 165 0 أمينة ج مغربي وراء تفجير بروكسل
حددت النيابة العامة البلجيكية هوية الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة داخل محطة القطارات المركزية في بروكسل أمس الثلاثاء.

وكشفت النيابة العامة البلجيكية، أن الإرهابي الذي فجر العبوة الناسفة هو مغربي الجنسية ويقيم في حي مولينيبك.

وقال المتحدث باسم النيابة البلجيكية إيريك فان دير ستيلت، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن منفذ تفجير بروكسل من مواليد سنة 20 جانفي 1981، مضيفا أن الحقيبة لم تلحق إي أضرار بشرية عندما انفجرت، كانت مفخخة بمسامير وعبوات ناسفة وأشار فقط إلى الحرفين الأولين من إسم المهاجم "ع ز" دون ذكر الإسم كاملا.

وأكد المتحدث أن المهاجم لن يرتد حزاما ناسفا وقال أن الشرطة قد فتشت منزله في مولنبيك.

 

 

 

 

 

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