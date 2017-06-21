الأمن البلجيكي يشن عمليات أمنية واسعة على خلفية هجوم بروكسل

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أنه خلال العمليات الأمنية تم تطويق منطقة "ستاتي" بشمال البلاد، ونشر القناصة وبإسناد من مروحية.

كما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من قوات الأمن بزي المدني ملثمين، وهم يتحصنون وراء إحدى السيارات في الشارع المغلق.

كما تظهر صورة أخرى رجلا يسلم نفسه للشرطة، ويديه فوق رأسه.

للتذكير، قضت قوات الأمن البلجيكية أمس على شخص كان يرتدي حزاما ناسفا في محطة القطارات المركزية في العاصمة بروكسل.

وتبين فيما بعد أن الإرهابي الذي فجر العبوة الناسفة هو مغربي الجنسية ويقيم في حي مولينيبك، حسبما أعلنته النيابة العامة.