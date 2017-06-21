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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى حدودها مع سوريا

نشر يوم 2017/06/21 1702 0 عمر.ت تركيا ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى حدودها مع سوريا
أرسلت قيادة الأركان التركية، تعزيزات عسكرية وصفت بـ "الضخمة" إلى مدينة كليز الحدودية مع سوريا، حسبما أفادت به مصادر اعلامية.

وذكرت مصادر اخبارية أمريكية، اليوم الاربعاء، أن الجيش التركي  ارسل دبابات وآليات عسكرية إلى مدينة كليز المقابلة لريف حلب الشمالي في سوريا والواقعة علي الحدود السورية مباشرة، وصفة هذه التعزيزات الأمنية بـ "الضخمة".

وكشف ذات المصادر، أن السلطات التركية اعطت الضوء الأخضر لحراس الحدود لفتح معبر "أونجو بينار"  المقابل لمعبر "باب السلامة" الحدودي مع سوريا لتمكين اللاجئين السوريين من قضاء عيد الفطر في بلادهم ومع أقاربهم.

وكانت السلطات التركية أغلقت المعبر الحدودي شهر مارس الماضي وسمحت بالعبور فقط لفرق الصحة والمساعدات الإنسانية. 

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