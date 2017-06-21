مجلس الأمن يصادق على نشر جيوش مجموعة الـ 5 في الساحل

وعرف هذا المشروع الفرنسي معارضة قوية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وعبرة عن رفضها منح مجلس الأمن ولاية لهذه القوة المشتركة طبقا للفصل 7 للأمم المتحدة الذي يرخص استعمال القوة.

كما رفضت واشنطن التي تريد تقليص مساهمتها المالية في عمليات حفظ السلم بمليار دولار بأن تمنح المنظمة الأممية دعما لوجيستيا أو ماليا لهذه القوة المشتركة، معتبرة بأنها سخية بما فيه الكفاية مع بلدان الساحل الخمسة في مجال المساعدة في مجال مكافحة الارهاب.

وبعد عدة أيام من المفاوضات، ستصوت الهيئة الأممية، اليوم الأربعاء، على مشروع اللائحة الجديد الذي "يشيد بنشر قوة مجموعة الـ 5 للساحل و لكن دون منحها ولاية أممية تسمح لها بتعبئة الموارد المالية الضرورية لسيرها.