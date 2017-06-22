ماكرون يعلن عن الحكومة الجديدة

وتسلمت فيها فلورانس بارلي وزارة الدفاع، بدلا عن سليفي غولار، ونيكول بيلوبيه وزارة العدل خلفا لفرانسوا بايرو، الحليف الرئيسي لماكرون، الذي استقال من منصبه الأربعاء، شأنه شأن وزيرة الشؤون الأوروبية ماريال دو سارنيه، الذراع اليمنى لبايرو، اللذين ورد إسميهما أيضا في التحقيق القضائي الجاري، حول الفساد الإداري.

كما إحتفظ جان إيف لودريان بوزارة الخارجية، بينما تسلمت ناتالي لوازو، مديرة المدرسة الوطنية للإدارة الشهيرة وزارة الشؤون الأوروبية، مكان ماريال دو سارنيه.

ويذكر، أن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أعاد الاثنين الماضي، تكليف رئيس الحكومة الحالية إدوار فيليب، بتشكيل الحكومة الجديدة قبل مساء الأربعاء .