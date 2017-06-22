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استقالة مسؤول بريطاني على خلفية حريق لندن

نشر يوم 2017/06/22 385 0 أمينة ج استقالة مسؤول بريطاني على خلفية حريق لندن
أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، أن مدير الخدمات في بلدية حي كينسينغتون وتشيلسي في لندن، ، استقال بناء على طلب الحكومة البريطانية على خلفية الحريق الذي شهدته العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر، أن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أرغمته على تقديم استقالته بعد الحريق الذي اندلع في البرج السكني غرينفل المؤلف من 24 طابقا في العاصمة لندن. 

وقال  نيكولاس هولجت في تصريح لوسائل إعلام بريطانية، أن وزير شؤون المجتمعات البريطاني ساجد جاويد دعا أمس الثلاثاء، أعضاء بلدية هذا الحي إلى المطالبه باستقالته. 

وتلى هذه الاستقالة  بعد الاعتذار الرسمي الذي قدمته أمس الأربعاء، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى ضخايا الحريق.

للإشارة، أسفر حريق نشب في برج غرينفل المؤلف من 24 طابق بالعاصمة لندن، عن وفاة 79  شخصا على الأقل.

 

 

 

 

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