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مقتل 5 أشخاص في إنفجار في باكستان

نشر يوم 2017/06/23 785 0 عطار براهيم مقتل 5 أشخاص في إنفجار في باكستان
لقي 5 أشخاص، حتفهم في إنفجار، اليوم الجمعة، بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان، حسبما أفاد مسؤول بالشرطة المحلية.

وكشف ذات المصدر لوكالة رويترز، أن الإنفجار وقع قرب مكتب المفتش العام للشرطة، وربما كان المهاجمون، يحاولون دخول مقر تجمع جنود، الجيش القريب من المكتب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، أجهزة الطوارئ تهرع إلى المنطقة التي تناثر فيها الحطام وطوقها مسؤولو الأمن.

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