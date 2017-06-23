مقتل 5 أشخاص في إنفجار في باكستان

وكشف ذات المصدر لوكالة رويترز، أن الإنفجار وقع قرب مكتب المفتش العام للشرطة، وربما كان المهاجمون، يحاولون دخول مقر تجمع جنود، الجيش القريب من المكتب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، أجهزة الطوارئ تهرع إلى المنطقة التي تناثر فيها الحطام وطوقها مسؤولو الأمن.