وفاة شخصين وإلغاء رحلات جوية بسبب العواصف في ألمانيا

وأوضح المصدر، أن رجل يبلغ من العمر 50 سنة لقي حتفه بعد سقوط شجرة على سيارته شمال ألمانيا، بالإضافة إلى وفاة إمرأة تبلغ من العمر 83 سنة إثر اصطدام شجرة بسيارتها في منطقة جيفهورن بولاية سكاسونيا السفلى، كما تسببت العواصف في إصابة راكب دراجة بجروح خطيرة.

وتم تعليق رحلات الطيران في مطاري شونفليد وتجيل ببرلين وأعلنت السلطات الألمانية عن احتمال تأجيل المزيد من الرحلات اليوم الجمعة.

للإشارة، كان أكثر من 800 شخص قد تقطعت بهم السبل في محطة السكك الحديدية الرئيسية في بريمن بسبب إلغاء رحلات القطارات.