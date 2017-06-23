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اعتقال جندي أمريكي سابق بتهمة التجسس لصالح الصين

نشر يوم 2017/06/23 2759 0 أمينةج اعتقال جندي أمريكي سابق بتهمة التجسس لصالح الصين
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، أن السلطات اعتقلت جنديا سابقا عمل في وزارة الخارجية وهيئات تابعة للإدارة الأمريكية بتهمة التجسس لصالح الصين.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية، أن المعتقل يدعى كيفن مالوري وهو أحد سكان ليسبورغ في ولاية فرجينيا شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المصدر، أن الجندي أقدم على بيع وثائق مصنفة سرية إلى عناصر استخبارات صينيين خلال سفره إلى شنغهاي في مارس وأفريل الماضيين، ،ولم يكشف عن مضمون تلك الوثائق التي وصفت بأنه معلومات دفاعية تحصل مقابلها على مبلغ 25 ألف دولار.

ووفقا ماجاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى مالوري فإنه كتب إلى احد العملاء الصينيين في رسالة هدفكم الحصول على معلومات وهدفي الحصول على المال.

للإشارة، عمل مالري البالغ من العمر 60 عاما في الجيش الامريكي وعمل بعدها بصفته عنصرا خاصا في أحد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الخارجية.

 

 

 

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