أسماك وحيتان مُهددة بالإنقراض في البحر الأبيض المتوسط

ومن خلال قياسات أسبوعية لدرجة حرارة المياه، يجريها باحثون في معمل علوم المحيطات في فيل فرانش سور مير، بجنوب فرنسا اتضح أن درجة حرارة المياه على سطح البحر المتوسط، زادت 0.7 درجة في الفترة بين عامي 2007 و2015.

وفي مذكرة تلخص دراستهم قال الباحثون، الذين يعتقدون أن نتائجها تنطبق على منطقة تشمل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، إن حمضية المياه زادت حوالي 7 في المئة.

وقال جون بيير غاتوسو من المركز الوطني للأبحاث العلمية: "ارتفاع درجات الحرارة وحمضية المياه يحدث بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية".

وأضاف أن حوالي ربع الانبعاثات، التي يتسبب فيها البشر تمتصها المحيطات، وهو ما يجعلها أكثر حمضية.