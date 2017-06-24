بالصور.. مصرع 140 شخصا ردما بعد انهيار جبل في الصين

وحسبما أفادت به وسائل إعلام صينية، فإن الكارثة الطبيعة وقعت بعد ان انهيار جزء من أحد جبال منطقة التيبت، مما أسفر عن تدمير أزيد من 40 منزلا وفقدان مئات الأشخاص، كما تسبب أيضا انسداد مجرى أحد الأنهر وقطع الطرق.

وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة الصينية في بيان لها، أنه تم ارسال فرق الطوارئ إلى القرية الجبلية للتعامل مع الكارثة الجيولوجية من في الفئة الأولى. ولم يذكر البيان حجم الأضرار التي سببها الانهيار الأرضي.

من جهته، طلب الرئيس الصيني شي جين بينغ من رجال الإنقاذ على بذل كل الجهود في عمليات البحث عن ناجين.