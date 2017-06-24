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البرلمان البريطاني يتعرض لهجوم الكتروني!

نشر يوم 2017/06/24 1427 0 عمر.ت البرلمان البريطاني يتعرض لهجوم الكتروني!
وجد أعضاء في البرلماني البريطاني، اليوم السبت، صعوبة في ولوج بريديهم الالكتروني التابع للحكومة، بسبب تعرض البرلمان إلى هجوم الكتروني.

ونقلت صحيفة "التلغراف" عن المتحدث باسم مجلس العموم البريطاني، قوله، إن خبراء أمنيين اكتشفوا محاولات غير مرخصة للدخول إلى حسابات أعضاء في البرلمان.
وأضافت الصحيفة نقلا عن ذات المصدر، أنه تم فتح تحقيق بالتنسيق مع المركز البريطاني لمكافحة الجرائم الإلكترونية بغرض معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الهجوم ومن يقف وراءه.
سبق وأن تعرضت بريطانيا ومجموعة من الدول على غرار روسيا إلى هجوم الكتروني شرس باستخدام "فيروس الفدية" الأمر الذي تسبب في تعطيل الآلاف من أجهز الكمبيوتر. وكان أكبر جهة تعرضت للضرر بعد تلك الهجمات الالكترونية في بريطانيا، هو قطاع الصحة والمستشفيات.

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