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انقاذ 215 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الاسبانية

نشر يوم 2017/06/24 2690 0 ياسين مبروكي انقاذ 215 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الاسبانية

قالت مصالح الانقاذ الاسبانية، إنه تم اليوم السبت إنقاذ 215 مهاجرا غير شرعي ينحدرون بالخصوص من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن عدة قوارب تقليدية قبالة السواحل الإسبانية.

وأوضح بيان لمصالح الانقاذ بجهة الاندلس، أنه تم انقاذ 143 من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين،  كانوا على متن قاربين تقليديين قبالة ساحل طريفة جنوب إسبانيا.  

وأشار ذات المصدر ذاته أنه تم انقاذ 72 مهاجرا غير شرعي خرين قبالة ساحل ألميرية ، كانوا على متن قاربين تقليديين مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى ميناء هذه المدينة الأندلسية. 

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