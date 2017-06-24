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هلاك أكثر من 120 شخص في انهيار أرضي بالصين

نشر يوم 2017/06/24 3463 0 ياسين مبروكي هلاك أكثر من 120 شخص في انهيار أرضي بالصين
تأكدت وفاة 15 شخصا في انهيار أرضي، وقع بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين في وقت سابق من اليوم السبت، ما أسفرعن دفن أكثر من 120 شخصا من 62 أسرة.

وقال المركز الرئيسي لأعمال الإغاثة، إن العمال انتشلوا 15 جثة من تحت الأنقاض بحلول الساعة 10 مساء، واستمرت عمليات  البحث والإنقاذ طوال الليل، وتم إرسال خبراء لبحث إمكانية وقوع كوارث ثانوية، فيما لم تظهر أي علامة جديدة على وجود حياة. 

 وقد ضرب الانهيار الأرضي من جزء مرتفع من أحد الجبال في ناحية آبا ذاتية الحكم لقومية تشيانغ والتبت  قرية شينمو في محافظة ماوشيان، في حوالي الساعة 6 صباحا ما أسفر عن اعتراض قطاع يبلغ كيلو مترين من نهر ودفن 1600 متر من طريق بالقرية. 

 وأطلقت حكومة المقاطعة أعلى درجات الاستجابة للكوارث وأرسلت فرق الانقاذ إلى الموقع.  

 

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