تفحم 140 شخصا بعد انفجار صهريج شاحنة وقود في باكستان

وكانت حصيلة أولية قد تحدثت عن مقتل 123 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرون بحروق اثر اندلاع حريق في شاحنة صهريج لنقل النفط بعد انقلابها في مدينة بهاوالبور شرقي باكستان.

وتدخلت فرق الانقاذ إلى مكان الحادث وقامت بنقل جثت الضحايا واسعاف ثم تحويل الجرحى على جناح السرعة إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.

للتذكير، فقد ووقع الحادث على الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي عندما تجمع جمع غفير من المواطنين في موقع إنقلاب الشاحنة لجمع النفط على الطريق السريع في منطقة أحمد بور شاقيا التابعة لمدينة بهاوالبور.

وانقلبت الشاحنة بسبب انفجار إطاراتها، في حين قالت الشرطة المحلية أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.