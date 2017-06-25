مقتل 6 مسلحين بحزب العمال الكردستاني فى شرق تركيا

لقى ستة أشخاص يشتبه فى كونهم أعضاء بحزب العمال الكردستاني مصرعهم فى شرق تركيا اليوم الأحد حسبما ذكرته وكالة أنباء "دوجان" المحلية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن اثنين منهم قتلا على يد قوات الأمن فى الوقت الذى كانا يعدان فيه لهجوم فى مقاطعة فان بشرق البلاد مضيفة ان الاشتباك وقع عندما أغارت قوات الأمن على منزل يستخدمه أعضاء حزب العمال الكردستاني فى حى سليم بيه بالمقاطعة.

وأضافت ان القوات استولت على كميات ضخمة من الذخيرة خلال الغارة مشيرة الى انه قد لقى أربعة مسلحين آخرين مصرعهم فى مقاطعة تونجيلى بشرق البلاد خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

وفى واقعة أخرى فتحت مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني النار على موقع لرجال الدرك فى منطقة سوتلوس بمقاطعة تونجيلى فى نفس اليوم.

وفر المسلحون إلى منطقة غابات فى أعقاب ضربة وجهها الجيش التركي. وأفيد بوقوع خسائر وسط عملية لاعتقال المسلحين.