إيران تلغي تأشيرات الدخول للسياح الروس

تبنت الحكومة الإيرانية قرارا بإقامة نظام السفر دون تأشيرات للأفواج السياحية القادمة من روسيا، وفقا لبيان نشرته الحكومة، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان أن "مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزارة الخارجية قرر السماح بإقامة نظام السفر دون تأشيرات، على أساس التبادل، لمجموعات من مواطني كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية".

وتم توقيع الاتفاقية بشأن السفر دون تأشيرة لمواطنين البلدين في 28 مارس الماضي، خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى موسكو.