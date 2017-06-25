ألمانيا تصدر أوراقا نقدية بقيمة صفر أورو

أصدرت ألمانيا بترخيص من البنك المركزي الأوروبي، مجموعة من الأوراق النقدية بقيمة اسمية صفر أورو.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام ألمانية أن هذه الأوراق النقدية قيمتها الإسمية صفر أورو، وتشبه المنتجات التذكارية، إذ ليس لها قيمة شرائية، ولكن تنطبق عليها كل قوانين الحماية المطلوبة في سوق المال، بما في ذلك العلامات المائية، والصور ثلاثية الأبعاد، فضلا عن إمكانية طباعتها على نفس الورقة، وأيضا على الأوراق النقدية العادية.

وعلى هذه الأوراق النقدية طبعت المراكب الشراعية للبحرية الألمانية "غورش فوك II" الذي أطلق عام 1958.

وأصدرت ألمانيا من هذه الأوراق حوالي 5 آلاف طبعة، يمكن شراؤها كعملة تذكارية بسعر 2.5 أورو للواحدة.