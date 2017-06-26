سفينة إيرلندية تنقذ أكثر من 700 شخص قرب السواحل الليبية

وحسب ذات المصدر، فإنّ السفينة "لو إيتين" قادت عملية إنقاذ شملت عدة زوارق، على بعد 40 كيلومترا شمال غرب طرابلس طوال يوم، أمس الأحد. كما جرى علاج ستة مهاجرين .

وستنقل السفينة الإيرلندية المهاجرين،الذين يضمّون من بينهم 14 سيدة حاملا و4 رضع تقلّ أعمارهم عن أربعة أشهر، إلى ميناء محدد لتسليمهم إلى السلطات الإيطالية.

ومن جهته، قال قائد السفينة "برايان فيتزجيرالد"، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية الوطنية:"نحن فخورون جدا بإنقاذ جميع المهاجرين، كانت عملية معقدة حيث كانوا في خطر في كل لحظة خلال العملية التي استغرقت ثماني ساعات بالكامل".