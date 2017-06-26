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سفينة إيرلندية تنقذ أكثر من 700 شخص قرب السواحل الليبية

نشر يوم 2017/06/26 34 0 وفاء.ب سفينة إيرلندية تنقذ أكثر من 700 شخص قرب السواحل الليبية
أنقذت سفينة تابعة للقوات المسلّحة الإيرلندية، 712 شخصا من بينهم أطفال ونساء حوامل، قبالة سواحل العاصمة الليبية طرابلس، في إطار جهود دولية لإنقاذ المهاجرين، حسب ما علم به، اليوم الإثنين، من السلطات الإيرلندية.

وحسب ذات المصدر، فإنّ السفينة "لو إيتين" قادت عملية إنقاذ شملت عدة زوارق، على بعد 40 كيلومترا شمال غرب طرابلس طوال يوم، أمس الأحد. كما جرى علاج ستة مهاجرين . 

وستنقل السفينة الإيرلندية المهاجرين،الذين يضمّون من بينهم 14 سيدة حاملا و4 رضع تقلّ أعمارهم عن أربعة أشهر، إلى ميناء محدد لتسليمهم إلى السلطات الإيطالية. 

ومن جهته، قال قائد السفينة "برايان فيتزجيرالد"، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية الوطنية:"نحن فخورون جدا بإنقاذ جميع المهاجرين، كانت عملية معقدة حيث كانوا في خطر في كل لحظة خلال العملية التي استغرقت ثماني ساعات بالكامل".

 

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