هذا.. دعا إليه ترامب حول برنامج كوريا الشمالية النووي !!

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن النظام الكوري الشمالي، هو مصدر لمشاكل هائلة ويشكل خطر على أمن المنطقة.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، منذ العام الماضي إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام الكوري الشمالي.

من جانبه قال رئيس الوزراء الهندي، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي، تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الإستخباراتي مشيرا إلى أن كلا من الهند والولايات المتحدة تعتبران محركان للنمو العالمي.