اختطاف ناقلة نفط تايلاندية قبالة سواحل ماليزيا

واعتلى القراصنة سطح الناقلة سي بي 41 وهي في طريقها من سنغافورة إلى إقليم سونجكلا جنوب تايلاندا بالقرب من الحدود الماليزية هذا الأسبوع، وقاموا بأسر القبطان وطاقم السفينة قبل أن يدمروا أجهزة الاتصال، حسب ما أفاد به موقع صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الثلاثاء.

وقام القراصنة بنقل الوقود إلى سفينتهم وهربوا من مكان الحادث، ولم يتعرضوا للقبطان ورجاله بأذى. وعادت الناقلة التي كانت تقوم بنقل 3.8 مليون لتر من وقود الديزل، إلى تايلاندا ورست في جزيرة "نو" قبالة سونجكلا.

وأكدت البحريتان الماليزية والتايلاندية وقوع الحادث.