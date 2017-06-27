300 بريطاني يقاتلون في صفوف داعش بسوريا والعراق !

ونشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية مقالا، اليوم الثلاثاء، يتضمن تصريحات للجنرال البريطاني روبرت جونز، نائب قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، مفادها، أنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القادمة تصفية كل الارهابيين الاجانب الذين يقاتلون إلى جانب داعش في مدينتي الرقة والموصل على أيدي الجيش العراقي.

وأضاف ذات المسؤول، أن التحالف الدولي طلب من القوات العراقية بمحاصرة الموصل والرقة لمنع الارهابيين الأجانب من الهروب إلى أوروبا بعد القضاء على التنظيم، مشيرا إلى أنه تم تضيق الخناق على الارهابيين جراء اتخاد اجراءات أمنية صارمة على مستوى المعابر الحدودية.