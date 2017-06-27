فرنسا ترحب بتعيين غسان سلامة مبعوثا أمميا إلى ليبيا

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، أمس الإثنين، إن باريس ستقدم للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا الدعم التام من أجل تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية وترسيخ العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة فضلا عن تنسيق المبادرات الدبلوماسية.

وأضاف البيان، أن "الحل السياسي الذي يضم مختلف الأطراف الليبية هو الكفيل بتحقيق الاستقرار الدائم وإعادة إعمار البلاد، وأن الاتفاق بين الأطراف الليبية هو الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بصورة فاعلة".

وأعربت فرنسا في البيان، عن حرصها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل، وعلى التقيد بالليات التي اعتمدها، لاسيما الاليات المتعلقة بالامتثال للحظر المفروض على الأسلحة ومكافحة تصدير النفط غير الشرعي.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد وافق الثلاثاء الماضي، على تعيين غسان سلامة مبعوثا جديدا لمنظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا لمارتن كوبلر.