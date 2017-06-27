ترامب يرشح كريستوفر راي لتولي منصب مدير الـ " آف بي آي"

وذكرت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض نشر قائمة تتضمن أسماء مرشحة لتولي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي منصب من بينهم كريستوفر راي، القائمة التي سيتم عرضها على مجلس الشيوخ لاختيار أحد المرشحين.

وفي هذا السياق، قال كريستوفر راي البالغ من العمر 50 عاما الذي شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2005 منصب مساعد النائب العام الأمريكي، إن ترشيحه من قبل ترامب يعتبر شرفا له.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقال مدير المكتب السابق جيمس كومي في 9 ماي الماضي بسبب عدم رضاه عن عمل هذا المسؤول الأمني.