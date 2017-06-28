محاولة انقلاب في فنزويلا.. مروحية تهاجم مقرات تابعة للحكومة

ونقلت وكالة رويترز للأنباء ، عن مسؤولين محليين قولهم، إن طائرة هليكوبتر أطلقت 15 طلقة على وزارة الداخلية وقصفت مبنى المحكمة العليا بـ 4 قنابل، لكن بدون تسجيل اصابات.

ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الهجوم نفذه إرهابيون كانوا يسعون من خلاله تنفيذ عملية انقلاب، مضيفا أنه "عاجلا أم أجلا سيتم القاء القبض على طاقم المروحية".

وأشار مادورو، أن الهجوم كان من الممكن أن يتسبب في سقوط عشرات القتلى.

وتشهد فنزويلا منذ قرابة الثلاثة أشهر احتجاجات واسعة من قبل المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو، الذين يريدون الاطاحة به وعزله من منصبه.