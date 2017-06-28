اعتقال 6 أشخاص يشتبه في صلتهم بداعش في أوروبا

وحسبما كشفته وزارة الداخلية الإسبانية في بيان، فإن المحققين تمكنوا من اعتقال 4 مشتبه بهم في مدينة بالما دي مايوركا ومشتبه به في بريطانيا وآخر في ألمانيا.

وحسب بيان المحققين ينتمي الأشخاص السته إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف ذات البيان، أن العملية التي لاتزال متواصلة صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن اعتقال الاشخاص السته المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، التي تتخذ من ميورقة في جزر البليار مقرا لها وقائدها إمام تم اعتقاله في بريطانيا.

وأوضح ذات البيان ، أن الرجل الذي يبلغ من العمر44 سنة صدرت بحقه مذكرة اعتقال أروبية تم اعتقاله في برمنجهام بغرب انجلترا.