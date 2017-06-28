بريطانيا جاهزة للرد بالسلاح والطيران على مصادر الهجمات الالكترونية

وقال مايكل فالون، أن الرد البريطاني على اعتداءات من هذا النوع سوف يتم من الجو والبر البحر أو عبر الفضاء الالكتروني.

كما ذكر وزير الدفاع البريطاني، أن بلاده قد أظهرت مالديها من وسائل رد الكترونية، مؤكدا أنها كانت في طليعة الدول التي عرضت على حلف الناتو تكنولوجيا ذات الشأن لاستخدامها في عملياته.

للإشارة، جاء تصريح وزير الدفاع البريطاني في أعقاب الإعتداء الإلكتروني على مواقع البريطانيين، حيث تمكن قراصنة الإنترنيت من قرصنة بريد عدد من البرلمانيين.

وعلقت صحيفة "Time"على تصريح فالون إلى أن لندن تسعى في الوقت الراهن إلى حمل الناتو على المساواة بين الاعتداءات المسلحة والإلكترونية على أعضائه، مشيرة إلى بريطانيا تمتلك ترسانة لابأس بها من الأسلحة الإلكترونية التي تستخدمها لمحاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق .