أمريكا تضع شروطا جديدة أمام مواطني الدول المعنية بقرار خظر السفر

وحسبما أفاد به راديو "سوا" الأمريكي ، فإن وزارة الخارجية أرسلت وثيقة لبعثة الولايات المتحدة في تلك الدول تشترط على طالبي اللجوء أو تأشيرة الدخول إثبات وجود صلة قرابة وثيقة أو علاقة عمل بشخص في الولايات المتحدة.

وحسبما أوضحته الوثيقة، يجب أن يكون الشخص الموجود في أمريكا أحد والدي طالب التأشيرة أو اللجوء أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو شقيق أو شقيقة أو زوج الإبنة أو زوج الابن.

وأضافت ذات الوثيقة، أنه لاتشمل صفة القرابة الوثيقة هذه الأجداد أو العم أو العمة أو الخال والخالة أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت أو أولاد وبنات العم أو الخطيب أو الخطيبة أو بقية الصلات العالئلية البعيدة.

للإشارة وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإثنين الماضي، على العمل جزئيا بتنفيذ قرار ترامب المتعلق بحظر دخول مواطني 6 دول إلى الولايات المتحدة حيث قررت المحكمة النظر بشأن قانونية المرسوم أكثوبر المقبل.

للعلم، فإن الدول الست المعنية بالإجراءات الجديدة هي اليمن، ليبيا، سوريا، السودان، إيران ، الصومال.