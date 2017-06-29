فرنسا توجّه 5 تهم في حادث تحطم الطائرة الجزائرية بمالي

استنادا إلى ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإنّ القضاة وجهوا التهم التالية إلى إدارة "سويفت اير": القتل غير العمدي، الإهمال، اللامبالاة، اللا حذر، الإخلال بالرعاية الأمنية.

وتحفّظ القضاة في تعاطي الشركة الإسبانية، وارتكابها خطئا جسيما في تكوين الطيارين اللذين افتقدوا إلى الخبرة اللازمة بالشكل الذي يمكنهم من قيادة الطائرة على محور واغادوغو البوركينابية والجزائر العاصمة.

وكانت طائرة (AH 5017) تحطمت شمال مالي يوم 24 جويلية 2014، بعد عبورها أجواء نيامي بالنيجر وعلى متنها 110 مسافرا، وأسفر الحادث عن مصرع 6 من أفراد الطاقم و110 راكبا، منهم ستة جزائريين و51 فرنسيا بينهم 12 فرانكو-جزائريا، و20 لبنانيا نصفهم أطفال.

والغريب، أنّ الطائرة المذكورة (من نوع دونالد دوغلاس 80 ومحركاها من نوع دي سي 9)، كانت في خدمة نادي ريال مدريد الاسباني في الفترة ما بين 2007 و2009، وتخلى عنها الريال لأنّها كانت في "وضعية غير لائقة".

وبلغ عمر الطائرة المنكوبة 18 سنة، حيث دخلت طور الخدمة سنة 1996، واستأجرتها الجزائرية للطيران من شركة إسبانية في 20 جوان 2013.