الخارجية الفرنسية تؤكد أن حل الأزمة الخليجية يتم داخل مجلس التعاون وليس بتدخلات خارجية

وأوضح لودريان في حوار صحفي أجراه حول موقف باريس من هذه الأزمة، حيث أن فرنسا قريبة من قطر وفي نفس الوقت من المملكة العربية السعودية والإمارات أن منطقة الخليج تعد إستراتيجية بالنسبة لفرنسا وأن بلاده لديها شراكة واسعة مع العديد من الدول فيها مذكرا بالاتفاقات المبرمة بين فرنسا والكويت والإمارات وقطر في مجال الدفاع.

وقال أن موقف بلاده واضح وأن هذه الأزمة تضر بمجمل دول الخليج وأن من مصلحتهم العمل على وقفها. وأضاف وزير خارجية فرنسا إنه يتعين في البداية مكافحة كافة أشكال دعم الإرهاب أي كان وإن ذلك من مسؤولية دول الخليج سواء بشكل جماعي أو فردي.

وقال أن حل الأزمة لابد أن يكون داخل مجلس التعاون الخليجي وليس بتدخلات خارجية معربا عن دعم بلاده للوساطة التي يقوم بها أمير الكويت. وقال لودريان أن بلاده ترى أن دول الخليج عليها العمل على خفض التصعيد لأن الانقسام لا يخدمها.