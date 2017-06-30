مرسوم ترامب بشأن الهجرة يدخل حيز التنفيذ

بعد خمسة أشهر من توقيع ترامب هذا المرسوم المثير للجدل والمعارك القضائية العديدة التي خاضتها إدارة البيت الأبيض لتطبيقه، بدأ رسميا سريان حظر السفر على المعنيين بهذا المرسوم، وذلك بعدما أجازت المحكمة الأمريكية العليا تطبيق هذا الحظر ولكن بصورته الجزئية، حيث دخل حيز التنفيذ رسميا على الساعة الثامنة مساء.

والمرسوم يمنع دخول من يصنفهم كـ "إرهابيين أجانب" إلى الولايات المتحدة، ويفرض حظرا مؤقتا على سفر رعايا ست دول اسلامية "سوريا، ليبيا، إيران، السودان، الصومال، واليمن"، واللاجئين من مختلف دول العالم إلى الولايات المتحدة.

وبموجب الأمر التنفيذي، فإنّ الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا حدّوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه في نطاق الأفراد الذين لا يملكون علاقة واضحة مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" في تغريدة الجمعة، أنّ قرار حظر السفر الأمريكي الجديد، وقال: "الولايات المتحدة تمنع الآن الجدات من رؤية أحفادهن في استعراض مخز حقا للعدائية العمياء تجاه الإيرانيين".

وشرح القضاة بأنّ من يأتي لزيارة فرد من عائلته القريبة سيُجاز دخوله، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أمريكية، أو الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية، والأستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.