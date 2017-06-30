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أمريكية تقتل صديقها في بث مباشر على "اليوتيوب"!

نشر يوم 2017/06/30 5613 0 عمر.ت أمريكية تقتل صديقها في بث مباشر على "اليوتيوب"!
أٌقدمت شابة أمريكية لم يتجاوز سنها 19 عاما، الجمعة، على قتل صديقها بعيار ناري في واقعة بثتها مباشرة على شبكة التواصل الإجتماعي "يوتيوب" بغرض زيادة عدد متتبعيها على الموقع!

حسبما ذكره موقع "تايمز لايف"، فإنّ حيثيات الجريمة بدأت حين طلبت "موناليزا بيريز" من صديقها "بيدرو رويز" بحمل كتاب ووضعه قبالة صدره، خلال إجراءهما استعراضا مباشرا على موقع "يوتيوب"، ظنا من القاتلة أنّ ضحيتها سيصد الرصاصة، إلا أنّ هذه الأخيرة استطاعت اختراق الكتاب ووضع حد لحياة صديقها.

وكانا الشخصين يطمعان من خلال هذا البث المباشر زيادة عدد متابعيهم في حسابهما على "اليوتيوب"، إلاّ أنّ العرض تحول إلى جريمة.

وكشف المصدر ذاته، أن السلطات في ولاية مينيسوتا الأميركية، وجهت اتهاما لـ "موناليزا" بقتل رفيقها.

 

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