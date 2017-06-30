الجيش الأفغاني يقتل 20 داعشيا

وقال متحدث عسكري الرائد "شيرين قا فاقري" لوسائل الاعلام، إنّ الغارات الجوية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية في بلدة "ماماند تشينا" في منطقة "شين بنانغارهار"، وأفيد أنّ الغارات الجوية استهدفت مركزا مهما لـ (داعش)، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 مسلحا من التنظيم، بينهم عدد من الأجانب وتدمير عدد من أسلحتهم الخفيفة والثقيلة.

في غضون ذلك، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، الجمعة، في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في ضواحي مقاطعة ننجرهار في شرق أفغانستان.

وذكرت مصادر إعلامية أنّ الانفجار وقع بإحدى ضواحي مقاطعة ننجرهار، مما تسبب في مقتل سبعة مدنيين بينهم طفلين وإمرأتين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.