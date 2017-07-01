بالفيديو.. لحظة سقوط طائرة على طريق سريع في أمريكا

حسب ما أظهرته لقطات (فيديو) التقطها هاو بعدسة هاتفه النقال كان بالقرب من مكان الحادث، برز تصاعد كثيف للدخان من الطائرة التي تحطمت بعد سقوطها.

وتسبب الحادث في شل حركة المرور إلى حين تدخل عناصر الأمن وفرق الانقاذ الذين باشروا عملهم وقاموا بإخماد ألسنة اللهب والسيطرة عليها.

ويبدو أنّ الطائرة سقطت بسبب خلال تقني تعرضت له بعد ساعات من إقلاعها، وقالت وسائل إعلام أمريكية معلقة على الحادث، إنّ الطائرة كان على متنها شخصان لم يصابا بأي أذى، حيث تمّ نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى.