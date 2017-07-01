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اجتماع أوروبي رباعي لبحث "أزمة اللاجئين" الأحد

نشر يوم 2017/07/01 1 0 عمر تادريست اجتماع أوروبي رباعي لبحث "أزمة اللاجئين" الأحد
يجتمع وزراء داخلية فرنسا، ألمانيا وايطاليا، فضلا عن المفوض الأوروبي للهجرة "ديميتريس أفراموبولوس"، الأحد، في باريس، لبحث سبل مساعدة إيطاليا على استيعاب تدفق اللاجئين إلى موانئها.

على خلفية تهديد روما بمنع دخول أي سفينة أجنبية تحمل مهاجرين إلى سواحلها، نقلت الوكالات على لسان مصدر مقرب من الملف، إنّ "اللقاء الذي يجمع وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب والألماني ماركو مينيتي والايطالي توماس دي ميزيير والمفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس، سيسعى لايجاد حلول لمساعدة ايطاليا في استيعاب تدفق المهاجرين غير شرعيين تحسبا للاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المقرر الخميس القادم في تالين الإستونية.

وتشكو روما من كونها تُركت بمفردها في مواجهة أزمة الهجرة، حيث استقبلت هذه السنة أكثر من 73300 مهاجر بزيادة قدرها أكثر من 14 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 أتى غالبيتهم من ليبيا. 

 

 

 

 

 

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