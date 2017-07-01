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اعتقال 6 أشخاص بشبهة "الإرهاب" في بريطانيا

نشر يوم 2017/07/01 2990 0 أمينة ج اعتقال 6 أشخاص بشبهة "الإرهاب" في بريطانيا
اعتقلت الشرطة البريطانية، السبت، 6 أشخاص للاشتباه في "تخطيطهم لشن هجمات إرهابية".

حسب ما أفاد به موقع "بي بي سي"، فإنّ الشرطة اعتقلت رجلين وفتاة في مطار هيثرو، موضحة أنّ الفتاة تقيم شمال لندن تبلغ من العمر 21 عاما اعتقلتها بعد هبوطها من طائرة قادمة من اسطنبول.

وبعد اعتقال الفتاة، قامت الشرطة بتفتيش منزلين في شمال لندن بداعي الاشتباه في "علاقة أصحابهما بجماعة إرهابية في سوريا".

وقامت الشرطة باحتجاز الرجلين (يبلغان من العمر 21 عاما)، بعد هبوطهما من طائرة كانت قادمة من تركيا، واقتادتهما إلى مركز الشرطة بغرض التحقيق معهم.

في غضون ذلك، ألقت الشرطة القبض على 3 رجال بشبهة الإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية، وحدث ذلك بمقاطعة ساسيكس في وقت مبكر من السبت.

 

 

 

 

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