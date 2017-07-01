فرنسا تتهم مارين لوبان بخيانة الأمانة

كشف "رودولف بوسُليت"، محامي "لوبان"، أنّه جرى فتح تحقيق بحق موكّلته بتهمة "خيانة الأمانة" و"الإشتراك في خيانة الأمانة"، مشيرا إلى أنه سيعترض على قرار فتح التّحقيق.

وكانت النيابة العامة الفرنسية، فتحت تحقيقا أولياً أفريل الماضي في حق حزب "الجبهة الوطنية" بتهمة دفعه رواتب بعض أعضائه داخل المجلس المحلي لمنطقة "نور-با-دو-كاليه"(شمال البلاد)، رغم أنهم لا يعملون.

وفي العاشر مارس الماضي، رفضت لوبان المرشّحة الخائبة في الرئاسيات الفرنسية الأخيرة، تلبية دعوة القضاء في إطار التحقيق معها حول قضية توظيفها لمساعدين وهميين لصالح 23 نائباً من حزبها في البرلمان الأوروبي.

وفي منتصف جوان، قرّر البرلمان الأوروبي رفع الحصانة البرلمانية عن عضوته "لوبان" بُناءً على طلب من وزارة العدل الفرنسية.