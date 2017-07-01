زلزال بـ 5.3 درجات دون أضرار في اليابان

حسب مصادر إعلامية، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنّ "زلزالا قدّرت شدته على نحو مبدئي بـ 5.3 درجات ضرب محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان (11.45 مساءً بالتوقيت المحلي).

وحُدّد مركز الزلزال عند ملتقى خط العرض 42.8 درجة شمالا مع خط الطول 141.9 درجة شرقا بعمق 30 كيلومترا، وبلغت شدة الزلزال أقل من 5 درجات في بعض أجزاء محافظة هوكايدو وفق مقياس شدة الزلازل الياباني الذي يبلغ حده الأقصى 7 درجات، وحتى الآن لم يتم الاعلان عن وقوع خسائر جسيمة أو جرحى، ولم يتم إصدار تحذير بوقوع موجات تسونامي .