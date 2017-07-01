قتيل وجريحان في أربع عمليات انتحارية نفذتها نساء في الكاميرون

قتل مدني، وأصيب اثنان بجروح اليوم السبت، إثر تفجير أربع "انتحاريات" عبوات ناسفة، في أقصى شمال الكاميرون، حيث سجلت بانتظام اعتداءات ينفذها عناصر "بوكو حرام" الارهابية، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية.

وذكرت المصادر ذاتها نقلا عن مصدر قريب من أجهزة الأمن، أن "مدينة مورا التي تحتل موقعا استراتيجيا في القتال ضد إرهابيي جماعة "بوكو حرام" شهد أربعة اعتداءات هذا الصباح"، مضيفا "تم تسجيل مقتل مدني وإصابة اثنين بجروح"، وأن الانتحاريات الأربع قتلن في التفجيرات.

وتضم مدينة "مورا" مقر قيادة القطاع الأول للقوة المتعددة الجنسيات المشتركة وهي تحالف اقليمي ضد "بوكو حرام" الارهابية، كما تضم قاعدة مهمة لوحدة المدفعية في الجيش الكاميروني التي أسهمت في تقهقر المسلحين.