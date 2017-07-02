إيقاف بارون برازيلي بعد مطاردة 30 عاما!

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، الأحد، إنّ الشرطة المحلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد أبرز بارونات المخدرات في البلاد بعد مطاردة دامت 30 عاما، حيث وجدت صعوبة في الإطاحة به بسبب استخدامه جراحات التجميل للتهرب منهم خلال الفترة المذكورة.

أفيد أنّ قوات الأمن تمكنت من الإطاحة بزعيم إمبراطورية الكوكايين الضخمة في أمريكا الجنوبية المدعو "لويز كارلوس دا روشا" والملقب بـ "وايت هيد".

وأضافت المصادر ذاتها، نقلا عن الشرطة، أنّ بارون المخدرات المحكوم عليه بالسحن لمدة 50 عاما، تم اعتقاله في منطقة "سوريسر" بمدينة "ماتو غروسو".

وأشارت المصادر نفسها، إلى أنّ الموقوف كان يعيش في المدينة المذكورة سابقا اسم "فيكتور لويز دي مورايس"، وبعد مقارنة الصور القديمة المعروفة له بصور المشتبه به الجديد خلصت السلطات إلى أنّ "لويز كارلوس دا روشا" و"فيكتور لويز" هما الشخص نفسه.

المنظمة الاجرامية التي كان يتزعمها دا روشا كانت تنتج الكوكايين في بوليفيا وبيرو وكولومبيا قبل شحنها من خلال نظام تسويقي متطور إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.