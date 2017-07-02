قاعدة مالي تبثّ فيديو لـ 6 رهائن بينهم فرنسية!

وأفاد موقع "سايت" الأمريكية المتخصص في مراقبة من يصنفها في خانة "المواقع الارهابية"، أنّ الفيديو غير مؤرخ ويستمر 16 دقيقة و50 ثانية، وتمّ نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" من طرف عناصر (القاعدة).

وجرى عرض مقاطع صغيرة يظهر فيها 6 أجانب محتجزين لدى (القاعدة) يرتدون زيا صحراويا وبدا على وجوه بعض منهم أثار اليأس).

وشرح موقع "سايت" الأمريكي، أنّ رهينتين من أصل الستة، ينحدرون من جنوب افريقيا، حيث تم اختطاف المدعو "ستيفان ماك غون" في نوفمبر 2011 من منطقة في جنوب مالي، و"روايان لوليان غرغوت" عام 2015 من بوركينفاسو، وتمّ اختطاف السويسري "بياتريش ستوكلي" في جانفي 2016 من لدن (قاعدة المغرب العربي)، فضلا عن قسيسة كولومبية في جانفي من العام الجاري.

أما المختطفين الباقيين، فيتعلق الأمر بـ البرفيسور الأسترالي "آرثر كينيث إليوت" الذي تم اختطافه رفقة زوجته من بوركينا فاسو (جانفي 2015)، حيث تم الإفراج عن زوجته عام 2016، والفرنسية "سوفي بترونين" التي كانت في مهمة انسانية بمالي بصدد تقديم المساعدة للأطفال تم اختطافها في مدينة غاو (ديسمبر 2016).

وتلجأ الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل الإفريقي إلى القيام من حين إلى آخر باختطاف الأجانب بغرض طلب فديات من دولهم لتمويل نشاطاتهم الارهابية.