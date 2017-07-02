مصرع مسؤولين تركيين برصاص أكراد

ذكر مكتب حاكم إقليم ديار بكر أنّ "أورهان مرجان" نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في منطقة "ليجه" تعرض لإطلاق نار أمام منزله ليل الجمعة، وفارق الحياة في المستشفى متأثرا بجروحه.

وأضاف أنّ مسلحين قتلوا "أيدين أهي" نائب رئيس الحزب الحاكم في منطقة "أوزلاب" بإقليم "فان" ليل السبت، وقالت مصادر أمنية إنّ المسلحين خطفوا "أهي" من منزله تحت تهديد السلاح وقتلوه في مكان قريب.

وكتب وزير الطاقة التركي "براءت ألبيرق" على (تويتر)، يقول إنّ مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا المسؤولين.

ولم يعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته، لكنه استهدف من قبل مسؤولين في الحزب الحاكم.

وحمّل حزب العمال الكردستاني السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984 وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف أغلبهم من الأكراد، ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا الجماعة على أنها إرهابية.

وانهار وقف إطلاق النار بين تركيا والمسلحين في جويلية 2015، وشهدت منطقة جنوب شرق تركيا لاحقا، بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ اندلاع التمرد.