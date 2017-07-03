جرح 31 شخصا وفقدان 17 آخرين في احتراق حافلة بألمانيا

ونقلت وكالة الانباء الألمانية، عن المتحدث باسم الشرطة الألمانية "إيرين براندشتين" قولها، إنّ النيران اشتعلت في الحافلة بعد اصطدامها بشاحنة في منطقة بافاريا بجنوب شرق المانيا، ما أدى إلى إصابة 31 راكبا بحروق بليغة بينما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف المتحدث ذاته، أنّ الحافلة المنكوبة كانت تقلّ 46 شخصا فضلا عن سائقين يحملون جمعهم الجنسية الالمانية، منوها أنّ الفرق الأمنية سارعت إلى مكان الحادث وقامت بتطويقه في حين قامت فرق الانقاذ بإجلاء الجرحى ونقلهم على متن مروحية وسيارات اسعاف إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.