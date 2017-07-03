بالفيديو 18 قتيلا في حريق حافلة سياح بألمانيا

وفي تغريدة نشرتها الشرطة الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت أن 18 شخصا كانوا في عداد المفقودين لقوا حتفهم بسبب هذا الحادث، وأصيب 30 آخرين بحرق وصفت بالخطيرة.

وكان وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت كشف الإنثين، أنه تم انتشال جثة 11 شخصا بعد احتراق حافلة سياحية بسبب اصطدامها بشاحنة قرب مدينة موننشبرغ بإقليم بارفايا جنوب شرق ألمانيا.

أوضح الوزير أنّ التحقيقات لاتزال متواصلة في موقع الحادث، بينما لا يزال مصير 7 ركاب مجهولا، إضافة إلى ذلك، تعرض 30 شخصا لحروق من الدرجة الخطيرة.

للإشارة، أعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق من اليوم، أن الحافلة التي احترقت كان على متنها 46 متقاعدا يحملون الجنسية الألمانية، بالإضافة إلى سائقين اثنين.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بها وسائل إعلام ألمانية، تحدثت عن فقدان 18 شخصا وإصابة 30 آخرين.