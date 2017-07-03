نحو رفع الطوارئ وخفض نواب فرنسا هذا الخريف

اقترح الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون"، الاثنين، خفض عدد أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ بمعدل الثلث، مشيرا إلى أنه سيرفع حالة الطوارىء في البلاد في الخريف المقبل.

في كلمته أمام البرلمان في قصر "فرساي" لاستعراض الخطوط العريضة لسياساته خلال ولايته الممتدة لخمس سنوات، اعتبر "ماكرون": "أنّ برلمانا أقل عددا ولكن بإمكانات أكبر، هو برلمان يعمل بسلاسة وبشكل أفضل"، داعيا الى الحرص على التحرك والفاعلية على كافة مستويات السلطة وإلى السير في طريق جديد تماما يتناسب مع خيارات الفرنسيين التي عبروا عنها.

ووعد "ماكرون" بتقديم كشف حساب كل عام أمام البرلمانيين، واللجوء إلى استفتاء الشعبي إذا تطلب الأمر لاجراء اصلاحات مؤسساتية.

وأضاف أنه سيرفع حالة الطوارىء في الخريف المقبل، واعدً بتعزيز تدابير مكافحة الإرهاب تحت إشراف القضاء.

وكان النواب وقفوا، قبل الخطاب، دقيقة صمت تكريما لذكرى وزيرة الصحة سابقا "سيمون فاي" التي توفيت قبل أيام وتعد من أبرز الشخصيات السياسية في فرنسا.

يُشار إلى أنّ "ماكرون" قرّر أن يجعل هذا الخطاب الرسمي والاستثنائي الذي لم يلجأ إليه سلفاه "نيكولا ساركوزي" و"فرانسوا هولاند" سوى مرة واحدة لكل منهما، تقليدا سنويا، متخليا عن المقابلة التلفزيونية التقليدية في 14 جويلية، يوم العيد الوطني الفرنسي.